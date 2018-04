Dreieinhalb Jahre Haft nach Unfall an Tram-Haltstelle

Autofahrer tötete 57-Jährige in Berlin

Zu schnell und betrunken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Mann, der mit seinem Auto in eine Tram-Haltstelle in Berlin-Friedrichshain raste und so eine Frau tötete, muss ins Gefängnis.