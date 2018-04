Bei zwei Verkehrunfällen in Berlin sind am Samstag drei Personen schwer verletzt worden. Nach Informationen der Berliner Polizei prallte zunächst am Mittag ein Motorrad auf der Köpenicker Straßer in Adlershof gegen einen Pkw.

Den ersten Ermittlungen zufolge war die 47-jährige Autofahrerin in Richtung Adlergestell unterwegs. Dabei übersah sie - vermutlich beim Ausscheren - das heranfahrende Motorrad. Dessen 69-jähriger Fahrer und seine 80-jährige Begleiterin stürzten. Dabei erlitten beide Knochenbrüche, Rettungssanitäter brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt.