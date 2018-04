Ein 19 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein hat am Samstagnachmittag auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Wagen wurde ein Autofahrer leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der junge Mann parkte mit seinem VW Golf in Berlin-Moabit in zweiter Reihe. Kurz nach 15 Uhr wollte ein Polizist den Wagen kontrollieren. Anstatt, wie mit dem 19-jährigen Fahrer besprochen, dem Einsatzwagen zu folgen, wendete der Mann und brauste in die Huttenstraße.