Wildpinkler in Berlin - Kaum jemand ist angepisst

06.04.18 | 11:05 Uhr

Massenweise wird bei wärmeren Temperaturen wild gepinkelt, aber die Berliner Ordnungsämter schreiten kaum ein - es beschwert sich offenbar auch kaum jemand. Genervt sind jedoch Gaststättenbetreiber, die Menschen mit voller Blase auffangen. Von Vanessa Klüber



Die Sonne scheint, also raus auf die Wiese und zwei, drei Bierchen mit Freunden trinken, ein Traum. Aber ein Übel gibt es doch: Ungefähr nach dem zweiten Bier – bei Frauen etwas früher, bei Männern etwas später – drückt die Blase. Leider gibt es in Berlin in der Regel weit und breit keine öffentliche Toilette. Also haben Picknicker wenige Handlungsmöglichkeiten - nach Hause gehen mal außen vor gelassen: draußen pinkeln oder in ein umliegendes Gebäude mit Toilette gehen, oft in Restaurants und Bars. Das Problem: Draußen Urinieren ist gesetzlich verboten, und Gaststättenbetreiber sind selten begeistert, wenn Massen von Menschen, die dort nichts verzehren, die Toiletten für zahlende Gäste blockieren.

Toilettenbenutzung 50 Cent: "legitim"

"Das ist ein Ärgernis für viele Gaststättenbetreiber", sagt Kerstin Jäger vom Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin. Deshalb verlangen viele 50 Cent für Leute, die etwas wegbringen wollen, ohne etwas zu sich zu nehmen. "Das finden wir legitim. Die Wasserpreise steigen, die Toiletten müssen gereinigt werden - damit sind Kosten verbunden." Offenbar lohnen sich die 50 Cent für die Gastronomen nicht so sehr. Kerstin Jäger jedenfalls wirbt nicht für Toilettengänge in den Örtlichkeiten der Restaurants, sondern weist auf andere Örtchen hin: "Mich würde interessieren, was Ärzte sagen, wenn Leute von draußen auf einmal deren Patienten-Toilette benutzen würden", so Jäger.

Mehr Unisex-Toiletten ab 2019

Eine Empfehlung dazu spricht sie aber nicht aus. Stattdessen beschwert sie sich: "Wir haben in Berlin deutlich, deutlich, deutlich zu wenig öffentliche Toiletten". Derzeit gibt es in Berlin circa 250 öffentliche Toiletten. Laut Senatsverwaltung für Umwelt sollen es ab 2019 insgesamt 281 sein, bis 2022 insgesamt 366 und ab 2014 seien 447 Standorte mit Toiletten denkbar. Die neuen Berliner Toiletten sollen unisex sein, also nicht nach Geschlecht getrennt. "An bestimmten Standorten des Toilettenkonzepts ist jedoch aus Gründen der unterschiedlichen Verhaltens von Männern und Frauen hinsichtlich des öffentlichen Urinierens die zusätzliche Anbringung von Urinalen für Männer geboten", heißt es in einer Mitteilung der Senatsverwaltung an rbb|24. Da kommen Bilder vom Sommer auf, in denen Reihen von Männern an Büschen stehen und Frauen sich noch durchs tiefste und dornigste Dickicht schlagen, um nicht beim Pullern ertappt zu werden. Aber ist Urinieren im öffentlichen Raum wirklich so schlimm?

Harnsäure kann Gebäude schädigen

Zumindest im Ordnungswidrigkeitengesetz -Paragraph 118 - fällt öffentliches Pinkeln unter Belästigung der Allgemeinheit. Bei bestimmten Materialien kann Urin Schaden anrichten. Medienberichten (WDR) zufolge greift Harnsäure zum Beispiel den Sandstein des Kölner Doms an. Welchen Schaden der Urin in Berlin anrichtet - dazu werden in Berlin nach Auskunft von Olaf Korbjuhn vom Ordnungsamt Neukölln keine Daten erhoben.

Bußgeld zwischen 20 und 50 Euro

Das öffentliche Urinieren in der Großstadt scheint ohnehin kein großes Problem darzustellen. Nur selten beschwerten sich Menschen beim Ordnungsamt über Geruchsbelästigung. Bei 25.000 Bürgernanliegen seien die Anzeigen wegen Urinierens an einer Hand abzählbar, so Korbjuhn. Die Bußgelder bewegen sich dann zwischen 20 und 50 Euro. Falls Verwaltungsaufwand in Form eines Briefes dazukommt, auch mal etwas mehr. Theoretisch sind 1.000 Euro möglich, bei "besonders schweren Fällen". Das sei aber noch nie verhängt worden. Mehr koste es, wenn man öffentliches Ärgernis errege – für das Ordnungsamt bedeutet das: Wer dezent versucht, im Dunkeln in den Busch zu pinkeln, muss mit einem kleineren Bußgeld rechnen als derjenige, der bei Tageslicht auf einem öffentlichen Platz pinkelt. Trotz Massenstrullern an sonnigen Tagen und bei Veranstaltungen – das Ordnungsamt habe anderes zu tun, als Wildpinklern aufzulauern: etwa sich um Müll, Lärm, Tische, die Gehwege verstellen und ähnliches kümmern.



Das Ordnungsamt müsse in Uniform patrouillieren, da tendiere das Entdeckungsrisiko für Wildpinkler gegen Null. "Sobald wir vorbeikommen, können die Leute zurückhalten", so Korbjuhn. Man lasse erst laufen, wenn die Kontrolleure weitergezogen seien. Das bestätigt auch das Ordnungsamt Mitte.

"Wir kümmern uns mehr im Dinge, wo wir konkret einschreiten können"

Fazit: "Wir kümmern uns mehr im Dinge, wo wir konkret einschreiten können", so Korbjuhn. Pinkeln gehöre nicht dazu. Sowohl Olaf Korbjuhn vom Ordnungsamt als auch Kerstin Jäger vom Gaststättenverband haben Verständnis für die Notdurft, die sich ihren Weg in den Busch oder die Toilette des Restaurants sucht. Polizei in Zivil hätte zwar mehr Möglichkeiten, Wildpinkler anzuhalten, Wirte hätten die Möglichkeit, ihnen die Toilette über das Hausrecht zu verwehren. Das passiert aber wohl alles kaum: "Mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass das schonmal jemand gemacht hätte", sagt Kerstin Jäger vom Dehoga. Die meisten zahlten ja auch bereitwillig die 50 Cent Toilettengebühr. Jäger: "Wer sich da als Gast quer stellt, dem ist nicht mehr zu helfen."