Nach zwei Verkehrsunfällen in Steglitz-Zehlendorf mit Unfallflucht, bei denen zwei Radfahrer im Alter von 10 und 13 Jahren schwer verletzt wurden, sucht die Berliner Polizei nun nach Zeugen. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Der erste Unfall geschah am vergangenen Samstag (14. April) in Zehlendorf. Dabei war ein zehnjähriger Radfahrer auf dem Gehweg der Spanischen Allee unterwegs. Als er die Niklasstraße überqueren wollte, kam nach Angaben der Polizei eine bisher unbekannte Frau aus dieser Straße gefahren, ohne das Kind zu bemerken.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Junge so stark bremsen, dass er über den Lenker fiel und sich dabei schwer verletzte. Die Autofahrerin soll zwar kurz angehalten haben und den Jungen gefragt haben, ob alles in Ordnung sei. Doch sei sie anschließend weitergefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Junge wurde mit Verletzungen an Bauch, Hüfte und den Händen in ein Krankenhaus gebracht.