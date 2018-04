rbb/D. Lenz Audio: Inforadio | 09.04.2018 | Dominik Lenz | Bild: rbb/D. Lenz

Berliner ziehen nach Brandenburg - Waldgemeinde Borkwalde wächst am stärksten

09.04.18 | 18:29 Uhr

Weil Wohnraum in Berlin knapper und teurer wird, drängen die Menschen ins Umland. Das führt zu Wachstumsschmerzen, auch in Borkwalde in Potsdam-Mittelmark – statistisch gesehen die Gemeinde mit dem größten Wachstum in Brandenburg. Von Dominik Lenz

"Wenn ich meine Gartentür aufmache, stehe ich direkt im Wald", sagt ein Borkwalder. Der Name des Dorfes ist Programm – in dem kleinen Ort ist man umgeben von märkischen Kiefern. "Waldgemeinde" steht auf dem Schild am Ortseingang. Sie wohnen da, wo andere Urlaub machen, sagen die Menschen hier. Eine Anwohnerin fühlt sich "sauwohl", weil es so "schön ruhig ist, man kann sich hier erholen". Eine andere erzählt, "vorher wohnte ich an der Stadtautobahn, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Jedes Mal freue ich mich, dass es hier so still und ruhig ist." Statt Motoren lauscht sie heute den Vogelstimmen.

Von 400 auf 1.500 Einwohner in wenigen Jahrzehnten

Kurz nach der Wende wohnten hier knapp 400 Menschen, heute sind es 1.500 Einwohner, in den nächsten Jahren sollen noch mal 500 dazu kommen. Das bringt Probleme mit sich: Die Eltern im Ort schrieben einen Brandbrief für mehr Kitaplätze. Die Bürgermeisterin Renate Krüger (Linke) setzt sich für eine schnellere Taktung der Regionalzüge vom Nachbarort Borkheide ein: "Es ist schwierig, einen Platz im Zug zu bekommen, dann muss man eine Stunde nach Berlin stehen. Deshalb gibt es die dringende Forderung, dass die Züger öfter fahren. Ich weiß, dass das angedacht ist, aber uns wurde gesagt, es sei erst 2022 möglich und bis dahin ist noch viel Zeit, in der sich die Leute drängeln müssen."

Streitthema Straßenausbau

Die meisten, die hier leben, pendeln zur Arbeit. Die Hauptstraße ist gut ausgebaut, doch rechts und links beginnen Sandpisten und Holpersträßchen, die dringend ausgebaut werden müssten. Das allerdings müssten die direkten Anwohner bezahlen. Bernd Jähn zum Beispiel, er sei "nicht begeistert davon, 90 Prozent der Beträge" zahlen zu müssen. Die Borkwalder wollen sich dafür stark machen, dass das Land den Straßenausbau finanziert, das sei gerecht und in den meisten Bundesländern normal, meint Marion Urban vom Bauausschuss. "Die Straßenbaumaßnahmen gehören zur Daseinsfürsorge", sagt sie, und seien daher zu finanzieren. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum Anwohner an Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen nichts, die an Ortstraßen aber bis zu fünfstellige Beträge zahlen müssten. Bernd Jähn zumindest will dann lieber weiter an seiner Sandstraße im idyllischen Borkwalde wohnen.