Bis zu fünf Jahre warten - Wartezeiten für Kleingärten werden in Berlin immer länger

15.04.18 | 09:53 Uhr

Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Kleingarten-Parzellen wie in Berlin. Doch die Nachfrage ist riesig, Bewerber müssen im Schnitt drei bis vier Jahre warten. Gleichzeitig geht unter den Kleingärtnern die Sorge um, dass der Bauboom ihre Oasen bedroht.



Wer in Berlin einen der insgesamt 70.000 Kleingärten pachten möchte, muss sich auf erhebliche Wartezeiten einstellen. Kleingartenvereine befürchten, dass sich die Situation noch verschärfen könnte. Thomas Wagner, Sprecher beim Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG), dem Dachverband der Kleingärtner, gab an, dass in Berlin fast 12.000 Interessenten auf Wartelisten stehen. Die Wartezeit liege bei drei bis vier Jahren. Zunehmend spiele man Kleingärten, vor allem in Berlin, gegen den Wohnungsbau aus. Doch Kleingärten und Wohnungsbau sollten nicht als Gegensatz begriffen werden. "Wohnungen sind wichtig, selbstredend, aber ausreichend Grünflächen machen ein Wohngebiet erst lebenswert", sagte Wagner. Kleingärten stehen nach Ansicht des Verbands nicht in Konkurrenz zum Wohnungsbau - vielmehr könne eine ökologische und soziale Stadtentwicklung nur gemeinsam stattfinden.



Bauboom macht den Kleingärtnern Sorge

Eine Lösung für eine gemeinsame Entwicklung sieht der BDG unter anderem darin, ökologisch bewirtschaftete Kleingärten als Ausgleichsflächen anzuerkennen. Davon würden Natur, Stadtplanung und Kleingärtner profitieren. Wegen des Baubooms in Berlin befürchten die Bezirksverbände einen Rückgang der Gartenflächen. "Wir fordern seit Jahren von der Politik, dass Kleingärten durch offizielle Bebauungspläne gesichert werden", erklärte Thomas Stople aus dem Vorstand des Bezirksverbandes Charlottenburg der Kleingärtner e.V. Demnach würden die meisten Kleingartenanlagen im Flächennutzungsplan als Grünflächen ausgewiesen. "Dies reicht jedoch nicht als Bestandsgarantie". Nur eine per Bebauungsplan festgeschriebene Kleingartenanlage könne die Flächen langfristig vor Überbauung retten.

"Das Interesse hat dramatisch zugenommen"

Allein beim Bezirksverband Charlottenburg der Kleingärtner stehen rund 3.000 Bewerber auf der Liste, wie Stople sagte. Die Wartezeit betrage bis zu fünf Jahre. Zur Zeit wird dort nur ein Garten im Internet vom Bezirksverband angeboten. "Das Interesse hat dramatisch zugenommen - innerhalb von einem Jahr um rund 15 Prozent", sagte Stople.



Auf eine Wartezeit von bis zu drei bis vier Jahren müssen sich Gartenanwärter im Nordteil Tempelhofs einstellen. Als Grund führt Vorstandsmitglied Norbert Gieseking die seit Jahren steigenden Bewerberzahlen an. "Wir haben in dem Bereich weniger als 400 Gärten und sehr viele Bewerber", sagte Gieseking. Insgesamt zählt der Verband 3.640 Gärten in Tempelhof, Mariendorf, Lichtenrade und Marienfelde. Giesekings Tipp: Nicht nur in Zentrumsnähe suchen. Südlich des S-Bahnrings betrage die Wartezeit nur ein bis zwei Jahre.