Spezialisten des Berliner Landeskriminalamtes haben am Mittwoch die an der Heidestraße geborgene Weltkriegsbombe gesprengt. Zurück blieben auf dem Sprengplatz Grunewald ein tiefer Trichter, verbrannte Erde und heiße Metallteile, wie die Polizei per Twitter mitteilte.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus der Heidestraße nahe dem Hauptbahnhof war am Freitag entschärft und dann abtransportiert worden. Die Entschärfung am Fundort war eine groß angelegte Aktion. Ein Teil der Innenstadt war lahmgelegt. Rund 10.000 Menschen mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Der Bahn- und Straßenverkehr stand zeitweise still, der Hauptbahnhof war geschlossen. Auch das Sozialgericht konnte an dem Tag nicht verhandeln.