Der Aufwand ist enorm, aber er zahlt sich aus: Um in Brandenburg wieder Wiesenweihen anzusiedeln, werden in der Brutzeit zum Teil Getreidefelder abgezäunt - dort bauen die Greifvögel ihre Nester. Inzwischen gibt es wieder bis zu 50 Paare.

Bis zu 50 Paare von Wiesenweihen brüten inzwischen wieder in Brandenburg - "Trend aufwärts", wie das Landwirtschaftministerium kürzlich bekanntgab. Der Aufwand, die Tiere wieder anzusiedeln, ist den Angaben zufolge aber groß. Die meisten Tiere gibt es in den Landkreisen Uckermark und Barnim.



Laut Landwirtschaftsministerium wurden Wiesenweihen immer weniger - bis 1996 wurde keine einzige mehr in Brandenburg gesichtet. Die Greifvögel brüten am Boden, früher vor allem in feuchten oder nassen Wiesen oder Sumpfgebieten. Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten aber immer mehr Feuchtwiesen trockengelegt wurden, wurde ihr Lebensraum knapp. Die Wiesenweihe baut daher ihre Nester jetzt bevorzugt in Getreidefeldern.