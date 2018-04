Darunter seien auch einige Sonderzüge zum Baumblütenfest in Werder (Potsdam-Mittelmark), kündigte die Bahn am Freitag an. Das Volksfest zieht jährlich Hunderttausende an. Die Stadtverwaltung zeigte sich verärgert. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) sagte laut Mitteilung: "Die Bahn ist eine sehr wichtige Anreisevariante zum Fest, zumal wir wegen der Sperrkreise von einer Anreise mit dem Auto dringend abraten müssen. Für künftige Feste ist zu wünschen, dass wir wieder zu einer professionellen Form der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn zurückkehren."

Die Grippewelle scheint lange her, doch bei der Bahn werden am Wochenende einige Züge im Ausflugsverkehr wegen Personalengpässen infolge der Grippe nicht fahren.

Wie das Unternehmen dem rbb am Freitag mitteilte, gab es bereits in den vergangenen Monaten Engpässe beim Personal durch die lang anhaltende und ungewöhnlich intensive Grippewelle. Die Auswirkungen seien bis in den April zu spüren gewesen und sorgten nun dafür, dass nicht ausreichend Triebfahrzeugführer zu Verfügung stehen. Dadurch könnten die Sonder- und Ausflugszüge nicht in vollem Umfang gefahren werden. Genaueres steht auf der Website der Bahn.

Das betrifft am 28. und 29. April unter anderem den Warnemünde-Express. Die Züge ab Berlin (8:11 Uhr) und ab Abfahrt Warnemünde (18:29 Uhr) entfallen. Auch die Ausflugszüge nach Neustrelitz (Abfahrt in Berlin 10:24 Uhr, Abfahrt in Neustrelitz 16:28 Uhr) entfallen. Die Bahn empfiehlt, alternativ die Züge der Linie RE5 zu benutzen.

Die Zusatzzüge zum Baumblütenfest in Werder (Havel) entfallen am 28. und 29. April ebenfalls. Hier kann der halbstündige RE1 als Alternative genutzt werden.