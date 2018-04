Weil er mit dem Reifen in die Straßenbahnschiene geraten ist, hat sich am Donnerstagabend ein 32-jähriger Radfahrer in Berlin-Mitte schwer verletzt. Der Mann war auf der Invalidenstraße in Richtung Brunnenstraße unterwegs, als er mit seinem Fahrradreifen in die Schiene geriet. Er stürzte gegen eine Straßenbahn der Linie M8 im Gegenverkehr, die in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.