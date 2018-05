In der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin-Mitte ist am Donnerstagabend ein 21 Jahre alter Mann bei einer Schlägerei schwer verletzt worden. Ein Unbekannter soll ihn zu Boden geschlagen und ihm dann auf den Kopf getreten haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Außerdem stahl der Täter dem Opfer das Handy. Der 21-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, es bestand aber keine Lebensgefahr.

Die Männer gehörten zu zwei Gruppen, die in der Panoramastraße 1 gegen 22.45 Uhr in Streit geraten waren. Nähere Informationen, wie viele Menschen in den Vorfall verwickelt waren und warum es zu der Auseindersetzung kam, hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben.