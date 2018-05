Großeinsatz der Berliner Feuerwehr in Charlottenburg: In einem ausgebauten Dachgeschoss in der Bismarckstraße hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In einer Wohnung im Dachgeschoss eines Geschäfts- und Wohnhauses in Berlin-Charlottenburg hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren 70 Einsatzkräfte in der Bismarckstraße vor Ort, um den Brand in der sechsten Etage zu bekämpfen. Inzwischen ist der Brand gelöscht.

Eine Person sei mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Bismarckstraße zeitweise in Richtung Theodor-Heuss-Platz zwischen Kaiser-Friedrich-Straße und Fritschestraße gesperrt.