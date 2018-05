Autofahrer in Berlin und Umgebung sollten am kommenden Wochenende erst einen Blick auf die Staumeldungen werfen, bevor sie Richtung A115 losfahren. Wegen Bauarbeiten an einer Brücke am Autobahnkreuz Zehlendorf wird die Autobahn in diesem Bereich komplett gesperrt - das ganze Wochenende lang. Das teilte der ADAC Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit.

Die Sperrung beginnt am frühen Freitagabend (4. Mai, 18 Uhr) und dauert voraussichtlich bis Montagmorgen um 5 Uhr. In diesem Zeitraum sind auch die Auf- und Abfahrten über die inneren Rampen des Kreuzes Zehlendorf nicht befahrbar.