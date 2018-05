Auf dem Baumblütenfest in Werder (Havel) ist eine Besucherin bei einem Unfall mit einem Fahrgeschäft schwer verletzt worden. Die 31-Jährige aus Templin lag am Samstagabend neben der Plattform eines Karussells, als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. "Sie war nicht ansprechbar", sagte Polizeisprecher Heiko Schmidt. "Sie wurde schwer an Kopf und Gliedmaßen verletzt." In Lebensgefahr schwebe die Frau allerdings nicht, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.