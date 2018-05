Was die Namen für den Nachwuchs betrifft, gibt es Unterschiede in Berlin und Brandenburg. Das zeigt die Namenshitliste für 2017 der Gesellschaft für deutsche Sprache. Die jeweiligen Favoriten liegen aber auch bundesweit im Trend.

Marie und Alexander sind in Berlin die derzeit beliebtesten Vornamen. In Brandenburg nennen Eltern ihre Kinder am liebsten Ben und Sophie. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2017 hervor, die am Donnerstag veröffentlich wurde.

In der Hauptstadt liegen insgesamt klassische Namen weit vorne, bei den Mädchen Maria oder Emilia, aber auch Hanna und Emma. Und fast genauso beliebt wie in Brandenburg ist in Berlin auch der Name Sophie. Damit liegt die Hauptstadt bei den Mädchennamen ganz im bundesweiten Trend. Bei den Jungen rangieren Paul und Louis auf Platz zwei und drei.

In Brandenburg stieg Ben in der Erhebung der Sprachforscher vom vierten auf den ersten Platz auf, danach folgen Oskar sowie Finn und Paul. Bei den Mädchen verteidigte Sophie den ersten Platz, danach folgen Marie und Charlotte.