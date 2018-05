68-jähriger Autofahrer in Marzahn überfallen

Unbekannte haben einen Mann in Berlin-Marzahn im Auto vor seinem Haus überfallen, ausgeraubt und schwer verletzt. Der 68-Jährige hielt am Samstagabend mit seinem Ford vor dem Zufahrtstor seines Grundstücks im Geraer Ring, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Nach Darstellung des Opfers rissen zwei Männer plötzlich die Heckklappe und die Beifahrertür auf und schlugen mit Fäusten zu. Der Angegriffene ging zu Boden, er hatte einen Nasenbeinbruch und Abschürfungen im Gesicht erlitten. Die Täter sollen ihm dann seine Gürteltasche entrissen haben und in Richtung Köthener Straße geflohen sein. Der 68-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, von den beiden mutmaßlichen Räubern gibt es noch keine Spur.