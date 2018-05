Die Berliner U-Bahnlinie U3 wird bis in den Stadtteil Friedrichshain verlängert. Ab Montag fahren die die Züge von der Station Krumme Lanke in Zehlendorf bis zur Warschauer Straße, wie die BVG am Freitag mitteilte. Bislang endet die Linie in der City West am Nollendorfplatz.