NASA/JPL-Caltech Video: Zibb | 04.05.2018 | Bild: NASA/JPL-Caltech

Neue Mission der NASA - Berliner Forscher schicken "Maulwurf" auf den Mars

05.05.18 | 14:52 Uhr

Berliner Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickeln hochspezifische Instrumente, um Planeten zu erkunden. Auch an der neuen NASA-Mission zum Mars sind sie beteiligt - mit einer Sonde an Bord des Landeroboters. Von Anne Hoffmann

Eigentlich sollte die InSight-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA schon vor zwei Jahren zum Mars starten. Die Planetengeologen um Professor Tilman Spohn vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin hatten sich bestens vorbereitet. Ihre Sonde, die sie liebevoll "Maulwurf" getauft haben, funktionierte einwandfrei. Doch ein anderes Instrument versagte, die NASA sagte den Start ab. Jetzt endlich ist es wieder soweit. An diesem Samstag ist die Trägerrakete von Kalifornien aus zum roten Planeten gestartet. Tilman Spohn ist ziemlich aufgeregt, diesmal muss es klappen. Der Planetengeologe führt "seine" Sonde vor, eine Röhre, vollgestopft mit Hightech. "Das alles in 30 Zentimetern Länge und 3 Zentimetern Durchmesser unterzubringen war schon eine große Herausforderung", erklärt er. Und die Instrumente müssten ja auch die extremen Bedingungen des Mars und natürlich die Schläge des Hammers aushalten. Der steckt in seiner Spitze. Damit kann sich der Maulwurf Zentimeter für Zentimeter in den Boden rammen. Bis in fünf Meter Tiefe soll er eindringen und die Temperatur einzelner Bodenschichten messen. Wie heiß ist es dort und wie stark leiten sie Wärme? So wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie aktiv der rote Planet in seinem Inneren noch ist.

Die Rammsonde HP3 des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. | Bild: NASA/JPL; DLR

Hoffnung auf sanfte Landung

Doch erst einmal muss ihr "Maulwurf" heil ankommen. Denn eine Marslandung ist hochkompliziert. Erst 2016 erlebte die europäische Raumfahrtagentur ESA einen herben Rückschlag: Wegen eines Computerfehlers stürzte ihre Sonde "Schiaparelli" beim Landeanflug ab. Setzt das InSight-Labor Ende November unfallfrei auf dem Mars auf, kann sich ab Januar der "Maulwurf" bewähren. Das sei ein besonders spannender Moment, sagt Tilman Spohn. "Wie tief kommt er? Kommt er auf die Zieltiefe von fünf Metern? Ober bleibt er vielleicht vorher stecken? Das wissen wir alles nicht so genau. Niemand hat so was bisher gemacht." Noch zwei weitere Instrumente werden das Innere des roten Planeten erkunden. Die Daten sollen den Wissenschaftlern etwas über die frühe Entwicklungsphase von Gesteinsplaneten wie Erde, Mars, Venus und Merkur verraten. Die sind vor rund viereinhalb Milliarden Jahren entstanden, mit einem eisenreichen Kern, einer Mantelschicht und einer oberen Kruste aus Gestein. Wie dick diese ist, soll der "Maulwurf" erkunden, ebenso wie die Mantelschicht darunter beschaffen ist.

Die Mars-Mission soll das Innere des Planeten erforschen. | Bild: JPL/NASA

Ein Planet der Extreme

Der Mars ist unserer Erde ähnlicher als jeder andere Planet im Sonnensystem. Denn beide sind Geschwister, mit einer gemeinsamen Vergangenheit, entstanden aus derselben Wolke aus Staub und Gas. Er ist ein Planet der Extreme. Mancherorts herrschen Temperaturen bis zu minus 133 Grad Celsius. Das Klima ist sehr trocken, gigantische Staubstürmen toben über seine Oberfläche, die oft Monate dauern. Sie haben gewaltige Dünen aufgetürmt - Landschaften der Superlative. Das gilt auch für die Valles Marineris: ein langer Graben, der über 4000 Kilometer die Oberfläche aufreißt und bis zu 10 Kilometer tief ist. Oder der Olympus Mons, der größte und höchste Berg im Sonnen-System. Unvorstellbare 26 Kilometer ragt er aus seiner Umgebung empor, mit einem Durchmesser so groß wie der Deutschlands. Wie die Marsoberfläche aussieht, wissen wir so genau vor allem dank einer genialen Stereokamera, die Ralf Jaumann und sein Team vom DLR in Adlershof entwickelt haben. Jaumann leitet dort das Institut für Planetengeologie. Bereits seit 2004 umkreist die Kamera an Bord des europäischen Orbiters Mars Express den roten Planeten, dabei schießt sie hochauflösende Stereobilder in Farbe. Aus den Bilddaten generieren die Wissenschaftler dreidimensionale Geländemodelle des Mars. Ihr Verfahren basiert auf einem Computerprogramm, das sie seit den 90er Jahren immer weiter entwickeln. Damit haben die Forscher sich weltweit einen Namen gemacht. Außer der vom Mars haben sie bereits die Oberflächen von Merkur, Mond, Zwergplaneten und Asteroiden berechnet.

Der richtige Landeplatz für Marsroboter

Ohne die Geländemodelle der Berliner Forscher könnte kein Lander sicher auf einem Himmelskörper aufsetzen. Einer ihrer größten Erfolge: Die Landung des Roboters Philae der europäischen Raumsonde Rosetta 2014 auf dem Kometen Churyumow-Gerasimenko, einem Zwerg von nur vier Kilometern Durchmesser. Weil die Berliner Experten Geländestrukturen so detailliert rekonstruieren, können sie Steilhänge, Spalten und Felsbrocken als Landeplatz ausschließen. Auch die NASA nutzt ihre dreidimensionalen Karten. 2012 setzte sie mit deren Hilfe das mobile Forschungslabor "Curiosity" erfolgreich auf dem Mars ab.

Die Suche nach Leben auf dem Mars

Bei allen Mars-Missionen geht es um die Frage, wie lebensfreundlich der rote Planet gewesen ist. Kein Leben ohne Wasser. Deshalb suchen die Forscher nach Strukturen im Gelände, die darauf hinweisen, dass einmal Wasser geflossen ist. Der Planetengeologe Ralf Jaumann liest die Mars-Oberfläche wie ein Buch, blickt so weit zurück in dessen Geschichte. Ehemalige Flussrinnen, Überschwemmungsflächen, Spuren von Gletschern hat seine Kamera entdeckt. Vor viereinhalb Milliarden Jahren sei der Mars ein feuchter Planet gewesen, ist er sicher. "Wenn ich nach Leben suchen will, dann kann ich nur dort suchen, wo Wasser war. Wir finden Spuren von Wasser. Aber wir wissen nicht, wie viel Wasser wie lange da war." Es sei auch nicht klar, wie viel davon über welchen Zeitraum da sein müsse, damit Leben entstehen könne. "Das sind alles Fragen, die wir auch auf der Erde noch nicht geklärt haben." Bis heute wurde kein flüssiges Wasser auf dem Mars entdeckt. Doch gibt es an den Polen große Mengen Wassereis. Ob sich unter der Oberfläche Eis befindet, könnten auch die Daten des "Maulwurfs" verraten. Insgesamt zwei Jahre lang soll die InSight-Mission das Innere des Mars erkunden.