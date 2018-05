Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen auf der Berliner Stadtautobahn A100 verunglückt und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Dreiecks Funkturm. Die genauen Umstände sind noch unklar.



Wegen des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten musste die A100 ab der Anschlussstelle Kurfürstendamm in Richtung Neukölln zeitweise gesperrt werden. Inzwischen ist die linke Spur wieder frei.

Mit Staus und stockendem Verkehr mussten Autofahrer nach dem Unfall nicht nur auf der Stadtautobahn, sondern auch auf der Umleitungsstrecke, der Schwarzbacher Straße, rechnen.