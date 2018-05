Ein BVG-Doppeldecker ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Alle Fahrgäste wurden gerettet. Am Vormittag gab es rund um die Straße Am Juliusturm lange Staus.

In Berlin-Spandau ist am frühen Donnerstagmorgen ein Doppeldecker-Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Brand geraten. Seitdem gab es starke Verkehrsbehinderungen rund um den Einsatzort in der Straße Am Juliusturm. Die Sperrung der Straße wurde mittlerweile aufgehoben. Die Staus in Hakenfelde, Haselhorst und rund um die Altstadt bauen sich laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) langsam ab.

Der Brand ereignete sich laut Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr. Die Flammen waren aus noch unbekannter Ursache im Motor des Busses der Linie X33 entstanden. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, befanden sich Fahrgäste in dem Bus, als das Feuer ausbrach. Der Fahrer habe schnell reagiert und das Fahrzeug evakuiert. Verletzt wurde deshalb niemand.