Bild: rbb/Morling

Prozess-Auftakt in Berlin - Jesidischer Vater schießt auf muslimischen Freund der Tochter

03.05.18 | 15:53 Uhr

Sechs Schüsse gab ein Vater im Oktober 2017 auf den Freund seiner Tochter ab - auf offener Straße im Wedding. Der Schütze steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Die Religion soll eine Rolle gespielt haben. Der Angeklagte ist Jeside, der Freund der Tochter Muslim. Von Ulf Morling

Mitten auf der Prinzenallee im Wedding zieht Tarik A. (46) die Pistole und drückt mindestens sechs Mal ab. Hadi A. (30) wird in Hals, Oberkörper und Bein getroffen. Er erleidet Trümmerbrüche, seine Lunge und Leber werden verletzt. Zum Prozessauftakt schweigt der angeklagte jesidische Vater, der den muslimischen Freund seiner Tochter lebensgefährlich verletzte. Zwei Polizisten sagen jedoch aus. Sie hatten Tarik A. wenige Minuten nach seiner Tat festgenommen.

"Er ist IS-Anhänger!"

Nach den Schüssen flüchtet der Angeklagte auf der Seestraße im Wedding mit seinem schwarzen Golf. Doch der Stau auf der viel befahrenen Straße wird ihm zum Verhängnis: Die Streifenwagen fahren mit Blaulicht und Tatütata durch die Rettungsgasse, die Beamten reißen die Türen des VW mit Cloppenburger Kennzeichen auf. Der Angeklagte wird vom Fahrersitz gerissen und gefesselt. Auf dem Beifahrersitz liegt unter einem blauen Basecape die Tatwaffe. Auf der Rückbank sitzen die Ehefrau des Angeklagten, Seyhan, und seine 18-jährige Tochter Gülsen. Der Angeklagte soll wie ein Wasserfall geredet haben, so ein Polizeibeamter zum Prozessauftakt. "Wir sind Jesiden und meine Tochter ist mit einem IS-Anhänger zusammen", soll er immer wieder gesagt haben.

Familiendrama über anderthalb Jahre

Vor über 30 Jahren ist Tarik A. als Kind aus der Türkei gekommen. Die kurdische Familie lässt sich im beschaulichen Cloppenburg in Niedersachsen nieder. A. spricht Deutsch, arbeitet im Autohandel und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Vor etwa anderthalb Jahren soll plötzlich seine Tochter verschwunden sein. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte Gülsen über ein Chatforum ihren späteren Freund Hadi A. kennengelernt. Auf bisher ungeklärte Weise kommt sie nach Berlin zu ihm. Ihre Eltern sollen von nichts gewusst haben und geben eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Spätestens kurz vor der Tat sollen die Eltern relativ genau gewusst haben, wo Gülsen sich aufhielt: im Wedding.

Kamera filmte die Tat

Am Tattag waren die Eltern Gülsens wohl wieder einmal auf der Suche nach ihrer Tochter. Sie hatten bereits einiges in Erfahrung gebracht über den Berliner Freund der 18-Jährigen. Sie wussten, dass er ein 30-jähriger Moslem ist, er also zwölf Jahre älter als ihre Tochter war. Außerdem sollte er bereits verheiratet sein. Vor der Prinzenallee 85 trafen die Eltern wohl zufällig auf ihr Kind, in Begleitung der 18-jährigen Gülsen war ihr Freund Hadi A.. Die Überwachungskamera eines Spielcasinos hielt das Geschehen fest. Es wird erregt gesprochen. Nachdem scheinbar das Gespräch beendet ist und sich die Beteiligten in verschiedene Richtungen entfernen, soll der angeklagte Vater zurückgeeilt sein und auf den Freund der Tochter geschossen haben. Staatsanwalt Martin Glage ist überzeugt davon, dass "dem Vater wohl nicht gepasst hat, dass der Freund seiner Tochter Moslem war." Außerdem habe es Mutmaßungen gegeben, dass Gülsen "sich nicht ganz freiwillig bei dem Geschädigten aufgehalten haben soll." Dafür habe es aber nie eindeutige Beweise gegeben.

Jesiden gelten eher als tolerant

Einige hunderttausend Jesiden gibt es weltweit. Gegenüber anderen Religionen soll sich das Jesidentum tolerant verhalten, es gibt keine Überlegenheitsvorstellungen oder Missionierungsgedanken. Neben den ursprünglichen Hauptsiedlungsgebieten im nördlichen Irak, in Nordsyrien und in der südöstlichen Türkei leben ca. 100.000 von ihnen inzwischen in Deutschland. Jesiden sind keine Muslime, sondern eine monotheistische, nicht auf einer heiligen Schrift beruhende Religion, die mündlich überliefert wird. Die Mitgliedschaft in der religiösen Gemeinschaft ergibt sich ausschließlich durch die Geburt, wenn beide Elternteile jesidischer Abstammung sind. Heiratet ein Jeside Andersgläubige, wird er in der Regel aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Seit August 2014 wurden Jesiden vor allem bekannt, weil Tausende im Irak vom IS als "Ungläubige" verfolgt, versklavt und ermordet wurden.

Opfer ein Islamist?

Inzwischen ist die 18-jährige Gülsen A. zum Islam konvertiert. Dem Vernehmen nach soll es Hinweise geben, dass ihr Freund zumindest Sympathisant des IS sei. Für all diese Behauptungen gäbe es keinerlei Beweise, so die Ermittler gegenüber rbb|24. "Sie ist zum muslimischen Glauben übergetreten, das ist richtig", so Staatsanwalt Martin Glage. "Aber am Tattag war sie nicht verschleiert und hat sich völlig normal verhalten. Deshalb kann von einem fundamentalistischen muslimischen Glauben keinesfalls die Rede sein."

Urteil im Juli

Am 2. Prozesstag am 15. Mai sollen die Ehefrau des Angeklagten und die Tochter Gülsen als Tatzeugen aussagen. Der Freund Gülsens, der die Tat nur wegen einer Notoperation überlebte, wird Ende Mai als Zeuge erwartet. Inzwischen wurde bekannt, dass die Tochter des Angeklagten am Tattag wohl schwanger war. Inzwischen dürfte sie kurz vor der Geburt stehen oder das Kind bereits geboren haben. Nach den Regeln der Jesiden wird das Kind ihrer Religion nie angehören dürfen, da zwar seine Mutter eine geborene Jesidin ist, der Vater jedoch ein Moslem.