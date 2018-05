Über 30 Grad und es wird noch heißer: Der Mai ist so warm wie nie zuvor. Das Thermometer steigt auch am Dienstag auf bis zu 34 Grad, es gilt eine amtliche Hitzewarnung. Sportler sollten tagsüber ruhen, Autofahrer besonders achtsam sein.

Bis Freitag werden Temperaturen um die 33 Grad erwartet. Die Waldbrandgefahr ist weiterhin sehr hoch. Deshalb wurde auch ein Musik-Festival bereits abgesagt: Die Veranstalter des "Her Damit Festival" in Beiersdorf-Freudenberg (Märkisch-Oderland) teilten am Montagabend mit, dass die Ordnungsbehörde des Landkreises eine Veranstaltung am 8. Juni unter den derzeit herrschenden Bedingungen nicht erlauben könne. Das Festival soll Ende August/Anfang September nachgeholt werden.

In der Hitzephase sei es wichtig, viel zu trinken und zum Beispiel etwas mehr Salz zu essen, rät Ronny Büttner vom Wetterdienst Meteogroup. Denn der Körper schwitzt mehr und verliert dabei Flüssigkeit und Mineralien. Aber: "Die Getränke sollten nicht gekühlt sein, sondern Zimmertemperatur haben", empfiehlt Büttner. "Im ersten Moment fühlt sich etwas Kaltes toll an." Aber der Körper müsse die Flüssigkeit erst anwärmen und schwitze dadurch wieder mehr. Zudem sollte das Essen nicht zu schwer sein und man sollte sich keine zu große körperliche Anstrengung zumuten - vor allem nicht mittags und nachmittags. Wer zum Beispiel joggen gehen wolle, sollte das zwischen 4.30 und 8.30 Uhr machen, so Büttner.

Dass man im Mai auf solche Dinge achten müsse, sei schon besonders. "Die Temperaturen sind für Ende Mai / Anfang Juni sehr ungewöhnlich", so Büttner. Normalerweise lägen sie zu dieser Zeit im Schnitt bei 22 bis 23 Grad. Dieser Monat aber könnte gleich mehrere Rekorde knacken: "Es deutet sich an, dass dieser Mai der wärmste in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1890 wird." Wenn man die Messwerte aus Potsdam betrachte, liege derzeit der Mai 1931 noch vorne. "Aber den werden wir in den kommenden Tagen schlagen", ist Büttner überzeugt. Außerdem könnte es der sonnigste Mai werden.

Dabei ist dieser Monat nicht der erste rekordverdächtige in diesem Jahr. "Wir hatten den wärmsten April und den sonnigsten Februar." Ob diese Rekorde mit dem Klimawandel zusammenhingen, könne er nicht sagen, so Büttner. "Aber es ist auffällig, dass die Monatsmitteltemperatur in den vergangenen Monaten sehr hoch war."