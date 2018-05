Panne am Flughafen SXF

In einem Gewässer am Flughafen Schönefeld haben Anwohner zahlreiche tote Fische entdeckt. Auf Nachfrage räumt die Flughafengesellschaft eine Panne beim Enteisen der Maschinen ein. Chemikalien sind ins Wasser gelangt. Anwohner wurden nicht informiert.

Mengen von verendeten Fischen schwimmen an der Oberfläche des Rotberg-Beckens, einem kleinen Gewässer in Kiekebusch, ganz in der Nähe des Flughafen Schönefeld. Anwohner hatten die toten Fische vor wenigen Tagen bemerkt.

"Wir haben die Fische gesehen in diesem trüben und stinkigen Wasser", erzählt Uwe Grünack, ein Jagdpächter aus der Nachbarschaft. Wildschweine hätten die Fische gegessen und nun würde er sich fragen, ob das Fleisch der Schweine überhaupt noch verwertbar ist.

Am Montag hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Dass die toten Fische bereits den dritten Tag im Wasser liegen, wundert auch den Landwirt Julius Wrede. "Ich als Anrainer bewirtschafte hier mein Feld und wurde nicht informiert. Jetzt frage ich mich, ob das irgendwelche Auswirkungen auf meine Pflanzenkulturen hat."