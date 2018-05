Die Führerscheinprüfungen sind in Berlin und Brandenburg für viele Fahranfänger eine große Hürde. Bei Theorie- und Praxistests ist die Quote derjenigen, die nicht bestehen, 2017 in beiden Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor, die im Internet veröffentlicht wurden.

Besonders in der Theorieprüfung ist die Durchrasselquote hoch: In Berlin schaffen gut 44 Prozent die Prüfung nicht im ersten Anlauf, in Brandenburg sind es etwa 42 Prozent. Auch in gut jeder dritten praktischen Prüfung in Berlin scheiterten die Fahrschüler, die Quote liegt hier bei rund 36 Prozent. Auch in Brandenburg müssen viele ein zweites Mal antreten, dort schafften rund 31 Prozent den Praxistest nicht auf Anhieb.

Berlin und Brandenburg liegen damit über dem bundesweiten Trend: im Schnitt sind deutschlandweit im vergangenen Jahr knapp 37 Prozent der Führerscheinanwärter im Theorietest und rund 28 Prozent in der Praxis durchgefallen. Auch bundesweit erhöhen sich die Quoten seit Jahren.