Audio: Inforadio | 03.05.2018 | Interview mit Heidrun Quandt

Interview | Erzieherverband zu Gewalt an Schulen - "An Berliner Schulen gibt es eine Kultur des Schweigens"

03.05.18 | 12:40 Uhr

Gewalt gegen Lehrer gibt es nicht nur an jeder dritten Grundschule im Bundesgebiet, sondern auch in Berlin. Davon geht man beim Bildungs- und Erzieherverband VBE aus. Teil des Problems sei der "Maulkorb-Erlass" für die Schulleiter.

Gewalt und Mobbing gegen Lehrer werden in Berlin oft totgeschwiegen, denn es gebe eine "Kultur des Schweigens", sagte die Geschäftsführerin des Berliner Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Heidrun Quandt, am Donnerstag im rbb-Inforadio. Es gäbe zwar eine Statistik, aber "die ist aber eigentlich nicht relevant, weil viele Schulleitungen Vorfälle gar nicht erst melden", so Quandt. Dabei gehe es den Schulen darum, ihren Ruf zu schützen. "Man müsste den Maulkorb-Erlass gegenüber Schulleitern wegfallen lassen und den Tatsachen ins Auge sehen", sagte Quandt weiter. Bildungsminsterin Sandra Scheeres (SPD) hatte den Schulleitern im vergangenen Herbst abgeraten, als "Kronzeugen gegenüber den Medien ihre Schule zur Schrottimmobilie zu erklären". In dem Newsletter an die Schulen hieß es weiter, man sollte Eltern und Kollegium "eine wie immer geartete motivierende Perspektive anbieten, die Ihre Schule interessant macht". Das sei "Teil der Führungsverantwortung".

Quandt fordert "null Toleranz"

Nach einer Studie des VBE, die am Mittwoch vorgestellt worden war, sind Lehrkräfte an etwa jeder dritten Grundschule in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren körperlich angegriffen worden. Quandt geht in Berlin von der gleichen Dimension aus. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gegen Kinder griffen bislang viel zu spät. Unter anderem, weil beispielsweise Klassenkonferenzen bestimmte Fristen eingehalten werden müssten. Nötig aber sei ein konsequenteres Durchgreifen unmittelbar nach Taten - "null Toleranz". Es gebe eine Verrohung, die mit der Sprache, mit Beleidigungen beginne - und das schon bei Kita-Kindern und Grundschülern. Aber auch von Eltern könne Gefahr ausgehen, so dass sich manche Lehrer nicht mehr trauten, gegen bestimmte Kinder Verhaltensmaßnahmen zu ergreifen.

Die Eltern sind oft Teil des Problems

Es gebe, so Quandt, auch viele vom Krieg und von Gewalt in ihren Herkunftsländern traumatisierte Kinder an Schulen. "Sie sind nicht in der Lage, sich verbal auseinander zu setzen". "Aber das Problem haben wir auch bei deutschen Kindern." In der Pflicht seien vor allem die Eltern der betroffenen Kinder. "Sie sind eigentlich diejenigen, die ihre Kinder zu erziehen haben". Doch auf die Eltern sei kein Verlass, so Quandt weiter. Sie seien im Gegenteil oft Teil der Problematik. Vorbeugende Krisenteams, wie sie die Bildungsministerin an allen Schulen einsetzen will, hält Quandt nicht für zielführend.