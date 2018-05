sentimentaler Weiner Berlin Donnerstag, 03.05.2018 | 16:51 Uhr

So viel zu der These, dass Hunde keinem Weh tun und ja immer der böse Besitzer die Schuld hat. Die gleiche Argumentation wie bei Schusswaffen. Nicht die Waffe tötet, sondern der am Abzug drückt. Trotzdem erlauben wir hier aus gutem Grund keine Waffen. Genau so sollte das mit Hunden sein. Ist nur logisch.



Und wenn wieder einer kommt mit seinen sentimentalen Gefühlen für Hunde, dem sei gesagt, dass es auch Waffennarren gibt. Trotzdem geben wir dem nicht so einfach ne Knarre wenn der das will. Sonder es gibt das Waffengesetz, worunter auch Hunde fallen sollten.



Man erlaubt den Leuten ja auch nicht privat Bären zu halten... auch wenn das cool wäre.