In mehr als 20 deutschen Städten haben Menschen am Samstag für die Legalisierung von Cannabis demonstriert - auch in Berlin. Dort startete ein Umzug in der Revaler Straße in Friedrichshain. Die Polizei sprach von mehr als 200 Teilnehmern. Ziel war der Waldeckpark in Kreuzberg. Die Demonstration ist Teil des weltweiten Aktionstages "Global Marijuana March". Auch in Köln, Düsseldorf, Dresden und Passau fanden Kundgebungen statt.

Nach Veranstalterangaben wurden etwa in Nürnberg rund 1000 Teilnehmer gezählt, in Rostock knapp 400. Fahnen mit Cannabis-Blättern wurden gezeigt. Auf Bannern standen Slogans wie "Gesundheit statt Strafverfolgung" und "Legalisierung liegt in der Luft". Auch in der tschechischen Hauptstadt Prag wurde demonstriert. Dort gingen nach Behördenangaben mehrere Tausend Menschen für die Freigabe der Droge auf die Straße.