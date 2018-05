Der Abriss-Bagger steht, gebaggert wird erst am Montag

Ex-Fachhochschule in Postdam

Der Abriss des alten Fachhochschulgebäudes in Postdam sollte eigentlich schon am Mittwoch losgehen. Aber für einen bestellten Bagger fehlte eine Genehmigung. Die liegt jetzt vor, der Bagger ist vor Ort. Doch los geht es trotzdem erst am Montag.