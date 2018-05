Weil sie sich durch Kinderlärm auf dem Hinterhof gestört fühlte, hat eine 80-Jährige in Berlin-Neukölln am Samstag mit einer Schreckschusspistole gedroht. Die Frau soll dabei die Waffe aus einem Wohnungsfesnter geahlten haben.



Spezialeinsatzkräfte der Polizei drangen daraufhin am Samstag in die Wohnung der Frau in der Siegfriedstraße ein und stellten die Waffe sicher. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Weil in unmittelbarer Nähe des Hauses eine S-Bahnstrecke verläuft, musste während des Einsatzes der Verkehr der Ringbahn unterbrochen.