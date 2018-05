Auto erfasst Kleinkind an Fußgängerampel

Ein dreijähriger Junge ist in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) von einem Auto angefahren worden, während er mit seiner Mutter bei Grün über die Straße ging. Das Auto soll bei dem Unfall am Sonntag die rote Ampel missachtet haben, teilte die Polizei mit. Der Junge wurde in eine Klinik gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.