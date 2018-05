Für die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Mathematik ist in Brandenburg eine Teilaufgabe vorsorglich ausgetauscht worden. Hintergrund ist ein Einbruch in ein Gymnasium in Niedersachsen: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Prüfungsaufgaben vorzeitig bekannt geworden seien, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Potsdam mit.

Da sich die Länder aus einem gemeinsamen Pool auf die Prüfungsaufgaben bedienen, waren auch andere Bundesländer betroffen. Der Einbruch war am Montagmittag entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Aufgaben nicht unbedingt das Ziel der Diebe. Da aber nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Prüfungsaufgaben kopiert worden sind, wurde ein Notfallplan aktiviert.

In Brandenburg hatte es im vergangenen Jahr eine Panne beim Mathe-Abitur gegeben: Die Prüfung enthielt Stoff zur Logarithmus-Funktion, der teilweise gar nicht im Unterricht behandelt worden war - obwohl er im Rahmenlehrplan stand. Tausende Schüler wiederholten daraufhin die Prüfung.