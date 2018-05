Eine Brandserie hat in der Nacht zu Dienstag die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Berliner Bezirk Lichtenberg beschäftigt. Das erste Feuer hätten aufmerksame Anwohner gegen kurz nach Mitternacht im Ortsteil Wartenberg bemerkte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort schlugen Flammen aus einem Renault, der im Hauptweg geparkt war. Das Feuer griff auf einen daneben abgestellten VW über. Beide Fahrzeuge brannten völlig aus.

Nur wenige Minuten später bemerkten die alarmierten Polizisten weitere brennende Fahrzeuge in der Falkenberger Chaussee, der Wartiner Straße und in der Welsestraße. Dort brannten ein Kastenwagen und ein Peugeot Boxer aus. In der Welsestraße gelang es den Beamten, das Feuer an einem Mercedes Sprinter zu löschen, bevor es zu einem größeren Schaden kommen konnte.

Rund drei Stunden später kam es zu weiteren Fahrzeugbränden in der Crivitzer Straße und in der Grevesmühlener Straße. In der Crivitzer Straße brannten zwei Fahrzeuge, ebenfalls ein Mercedes Sprinter und ein Chrysler, völlig aus. Die Feuerwehr löschte die Brände, Menschen wurden nicht verletzt.