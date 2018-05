Fahrgäste, die Taxi fahren, es aber nicht alleine zahlen wollen, können sich nun auch in der Hauptstadt per App Mitfahrer besorgen. Bis zur Hälfte des Preises soll man laut dem Unternehmen MyTaxi damit sparen können. Das geht allerdings nur zu bestimmten Zeiten.

Das Sharing-Angebot "MyTaxiMatch" ist seit Donnerstag auch in Berlin verfügbar. Zwei Fahrgäste, die in eine ähnliche Richtung fahren wollen, können sich damit ein Taxi teilen. Damit könnten Nutzer bis zur Hälfte des Fahrpreises einsparen, verspricht die Daimler-Tochter MyTaxi.

Bislang ist das Angebot bereits in Hamburg und Warschau verfügbar. In Hamburg gibt es die Match-Funktion seit Dezember. Auch der Konkurrent Hansa-Taxi bietet dort eine entsprechende Sharing-Funktion an. Laut MyTaxi werden derzeit in Hamburg mehr als zehn Prozent aller Anfragen über die neue Funktion gestellt, bis zu 30 Prozent davon können erfolgreich zusammen gelegt werden.

Algorithmen sorgen dafür, zwei Anfragen optimal zu verbinden. Im Schnitt ergibt sich den Angaben zufolge eine Fahrzeitverlängerung von 4,5 Minuten und ein Umweg von 1,2 Kilometern. Der Fahrpreis wird automatisch entsprechend der gefahrenen Strecke aufgeteilt. Findet sich kein Mitfahrer, will MyTaxi zum Start 30 Prozent des Fahrpreises erstatten. Bezahlt werden kann laut MyTaxi nur bargeldlos über die App.