Nacktwandern findet immer mehr Fans in Deutschland - zwei offizielle Nackt-Wanderwege gibt es bereits. Jetzt gibt es einen Vorschlag für einen dritten: in den Wäldern der Prignitz. "Warum nicht?", heißt es vom Tourismusverband.

In Spanien wird nackt gepilgert, das englische Manchester zelebriert im Juni den Nackt-Radel-Tag, und Nackt-Yoga aus Indien wird auch immer populärer. Insofern liegen die Brandenburger voll im Trend - in der Prignitz könnte bald der erste Nackt-Wanderweg des Landes entstehen.



Initiatoren sind der gebürtige Niedersachse und Neu-Pritzwalker Bernd Schaffrath und seine Frau Petra, die aus Nauen stammt: "Nacktwandern ist einfach: Körper, Geist und Seele in Einklang mit der Natur bringen", sagte der 61-jährige Schaffrath dem rbb zur Begründung. "Ich kann auf der Haut die Luft spüren, den Regen spüren."