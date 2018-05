Bei einem Sturz im Berliner Ortsteil Karow ist eine 17-jährige Radfahrerin am Mittwoch lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Donnerstag sagte, fahnden die Ermittler in Zusammenhang mit dem Vorfall nach einem weißen Lieferwagen.

Die Radfahrerin war laut Polizei am Mittwochnachmittag in der Busonistraße in Richtung Schönerlinder Weg unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Zeugen hätten zu der Zeit einen weißen Transporter mit erhöhter Geschwindigkeit davonfahren sehen. An ihm sollen Magnetschilder mit den Buchstaben "dpd" befestigt gewesen sein. Nach bisherigen Ermittlungen kam das Fahrzeug der Radfahrerin entgegen. Ob es sie jedoch erfasste, sei noch unklar.

Neben dem Fahrer des Lieferwagens sucht die Polizei auch nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.