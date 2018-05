imago/Zeitz Video: Abendschau | 28.05.2018 | | Bild: imago/Zeitz

Bundesweite Aktionswoche - Berliner Radfahrer verteilen Denkzettel an Falschparker

28.05.18 | 11:36 Uhr

Autos, die auf Radwegen oder in zweiter Reihe parken, sind eine ernste Gefahr für Radfahrer. Darauf weist der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland mit einer Aktionswoche hin. In Berlin erhielten Falschparker am Montag gelbe Karten und Luftballons.

Berliner Radfahrer wollen sich in dieser Woche kreativ gegen Falschparker wehren. Mit Luftballons, Denkzetteln und Anzeigen bei der Polizei sollen Autofahrer sensibilisiert werden, die auf Radwegen oder in zweiter Reihe parken. Schwerpunkt der Aktionswoche ist die Karl-Marx-Straße in Neukölln. Dort wurden am Montagmorgen gelbe Karten und Luftballons an falschparkenden Autos angebracht. Außer in Berlin sind Aktionen in Bonn, Münster, Hamburg, Köln, Hannover und Halle geplant.



Unfälle auch durch plötzliches Öffnen von Türen

Die Aktionswoche ist Teil einer Initiative des ökologisch orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Initiative Clevere Städte, die auf Gefahren hinweisen will. Autofahrer, die in zweiter Reihe auf der Straße und auf Radwegen parken, zwingen Radler oft zu riskanten Ausweichmanövern - Richtung Fahrbahn oder Fußweg, wie der VCD mitteilte. Ein weiteres Risiko stelle das plötzliche Öffnen der Türen dar. Der wachsende Lieferverkehr, zu niedrige Bußgelder und mangelnde Kontrollen verschärften noch das Problem. Der VCD-Bundesvorsitzende Wasilis von Rauch sagte am Montag der rbb-Hörfunkwelle Radioeins, die Bußgelder für Falschparker müssten deutlich angehoben werden. "Der europäische Schnitt für gefährdendes Falschparken liegt so um die 100 Euro." Es gehe nicht darum, überall für Recht und Ordnung zu sorgen. Priorität müssten jene Orte haben, an denen Radfahrer und Fußgänger gefährdet seien.



"20 Jahre Nichtstun"

Der Verkehrsplaner Oliver Schwedes, Professor an der TU Berlin, kritisierte am Montag im Inforadio, Berlin leide in dem Bereich an "20 Jahren Nichtstun". Es gebe viel zu wenig Radwege in der Hauptstadt und damit viel Nachholbedarf. Wichtig sei aber auch, dass Fahrrad- und Autofahrer von einer gewissen Kampfmentalität wegkommen - "dieses gegenseitige Beschuldigen, man sei der Böse". Im vergangenen Jahr gab es in Berlin mehr als 7.000 Fahrradunfälle mit 665 Schwerverletzten, zehn Unfälle gingen tödlich aus.



