Bild: imago/Marius Schwarz

Kollision an einer Kreuzung - Erneut Radfahrerin bei Unfall verletzt

02.05.18 | 09:00 Uhr

Am Dienstagabend ist in Mitte nahe dem Spreebogen erneut eine Radfahrin verletzt worden. Ein Transporter war beim Abbiegen mit der Frau kollidiert. Einen Tag zuvor war eine Radfahrerin in Reinickendorf von einem Lkw mitgeschleift und verletzt worden.

In Berlin ist am Dienstagabend erneut eine Radfahrerin bei einer Kollision an einer Kreuzung schwer verletzt worden.



Nach Angaben der Polizei war die 31-Jährige beim Überqueren einer Straße in Mitte von einem Kleintransporter angefahren worden. Sie musste mit Kopf- und Oberkörperverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei prüft jetzt nach eigenen Angaben den Unfallhergang.





Bereits am Montag hatte es in Reinickendorf einen schweren Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin gegeben. Ein Lkw hatte die Frau an der Kreuzung zur Autobahnzufahrt Holzhauser Straße erfasst. Dabei wurde sie unter dem Fahrzeug eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Einsatzkräfte hatten die Radfahrerin dann befreit.

Sendung: Inforadio, 02.05.2018, 8.20 Uhr