Für eine mehrköpfige Bande, an der auch Apotheker beteiligt waren, soll Edin S. über Jahre mehr als 100 Rezepte mit den Daten nichtsahnender Kassenpatienten gefälscht haben. Von Februar 2014 bis Juni 2017 wurden die Rezepte, meist für hochpreisige Krebsmedikamente, in Apotheken in ganz Berlin eingelöst. Den gesetzlichen Krankenkassen und ihren Versicherten entstand so ein Millionenschaden.