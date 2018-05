Ein 75-Jähriger fährt in eine Bushaltestelle, sechs Menschen werden verletzt, darunter er selbst. Die Ursachen für den Unfall in Berlin-Tegel sind noch unklar. Doch dass Senioren Verkehrsunfälle verursachen, ist nicht nur in letzter Zeit immer häufiger zu lesen. Die Zahlen des Bundesamts für Statistik, die bis zum Jahr 2016 vorliegen, belegen das.

Laut Bundesamt für Statistik ist der Anteil der Senioren unter den Hauptverursachern von Unfällen mit Personenschäden in den vergangenen 25 Jahren nahezu kontinuierlich gestiegen. 1991 lag er noch bei 5,4 Prozent, 2016 schon bei 15,4 Prozent. Auch die absoluten Zahlen stiegen im selben Zeitraum entsprechend an, von 14.735 auf 32.476. Allerdings ist auch der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung in den vergangenen 20 Jahren gestiegen: von 15,6 Prozent auf 21,1 Prozent (2015).

Das Bundesamt für Statistik weist zudem darauf hin, dass Senioren heute wesentlich mobiler seien als früher. Mehr ältere Menschen besäßen einen Führerschein, auch seien mehr Senioren mit dem Fahrrad unterwegs.