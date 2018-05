Andreas Aumann Sonntag, 06.05.2018 | 15:45 Uhr

Das lustige an dieser EU Liste ist ja, die wird völlig willkürlich verwendet. Da bekommt dann der invasive Waschbär in Hessen eine lange Schonzeit weil: der macht ja nix! In der Rhön ist man sich dann bei diesem Credo und den letzten Birkhühnern dann doch nicht mehr so sicher, und deshalb gibt es dann dort eine Sondergenehmigung zum Abschuß. Die letzten Rebhühner in Hessen, müssen mit diesem zusätzlichen Prädatorendruck aber weiterleben.

Mal abwarten, bis das vegane Geschrei aus xbergfain, wegen der Krebse anfängt.