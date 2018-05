Bild: dpa

Das Eichhörnchen hat es nicht leicht. Seit vor etwa 140 Jahren das amerikanische Grauhörnchen in Europa eingeschleppt worden war, verlieren die rotbraunen Nager zunehmend Lebensraum an ihre größeren und kräftigeren Artverwandten. Viele Grauhörnchen tragen zudem ein Pockenvirus in sich, gegen das sie selbst immun sind, das jedoch bei Eichhörnchen zu Entzündungen und verklebten Pfötchen führt. Diesen Sommer infizierten sich in Berlin viele Tiere mit der Krankheit und starben qualvoll.