Bild: imago stock&people

Täter-Opfer-Polizei | 02.05.18 | 21:00 Uhr - Nach der Mutter von drei ausgesetzten Babys wird gesucht

02.05.18 | 14:04 Uhr

Drei Säuglinge sind seit September 2015 in der Umgebung des Helios-Krankenhauses in Berlin-Buch abgelegt worden. Mittlerweile steht fest, dass die kleinen Mädchen alle dieselbe Mutter haben - und möglicherweise auch denselben Vater.

In einem Bus-Wartehäuschen in Berlin-Buch finden Spaziergänger Anfang September 2015 das erste Neugeborene, ein Mädchen. Es wird später Emma genannt. Anfang August 2016 wird in Berlin-Blankenburg erneut ein Säugling abgelegt - dieses Mal vor einem Einfamlienhaus. Wieder ist es ein Mädchen. Die Polizisten nennen sie Lilo. Ein Jahr später - Ende August 2017 - wird im brandenburgischen Schwanebeck erneut ein Mädchen ausgesetzt, das im Krankenhaus den Namen Hanna bekommt. Alle Kinder wurden in der Nähe des Helios-Klinikums Buch abgelegt. Und bei ihren Ermittlungen stellt die Polizei fest: Alle drei Mädchen sind Schwestern. Sie haben dieselbe Mutter.

Fernsehtipp beim rbb rbb/Claudius Pflug So 29.04.2018 | 19:00 | Täter - Opfer - Polizei 02.05.18 | 21 Uhr - Täter-Opfer-Polizei Der rbb-Kriminalreport mit diesen Themen: Babys abgelegt Anschlagsserie auf Deutsche Bahn Vasendieb gesucht Gewinnversprechen per Telefon



Die Mädchen haben wahrscheinlich auch denselben Vater

Für Brandenburg ermittelt Jens Höwer, in den beiden Berliner Fällen von 2015 und 2016 seine Kollegin vom LKA, Uta Rösel. Beide stehen im regen Austausch und versuchen auch den Vater mit Hilfe von DNA-Spuren zu ermitteln. Doch das ist schwierig: "Die väterliche DNA muss man aus der DNA der Mutter und des Kindes berechnen. Da treten natürlich Lücken auf", sagt Höwer. Doch die Polizei kommt dennoch zu einem verblüffenden Resultat: "Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir es mit dem gleichen Vater zu tun." Wusste der Vater von den Schwangerschaften? Lebt er mit der Mutter der Mädchen zusammen?



"Es muss irgendein Verhältnis zwischen den beiden geben, was wir nicht wissen, was wir momentan nicht verstehen", sagt Uta Rösel von der Polizei Berlin. "Sind die Kinder nicht gewollt? Es sind alles Mädchen, vielleicht sollte es ein Junge sein. Vielleicht ist die Mutter in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis, dass sie vielleicht auch missbraucht wird."

Spuren eines Betablockers wurden entdeckt

Fest steht: Eine Frau hat 2015 das Mädchen in der Bushaltestelle in Berlin-Buch abgelegt. Das haben Zeugen ausgesagt. War es die Mutter des Neugeborenen? Und: Die Ermittler haben noch etwas gefunden, das einen Hinweis auf die Mutter geben könnte. In den ersten Ausscheidungen des Babys haben sie Spuren eines Medikaments festgestellt: ein Betablocker, Metoprol, der bei Angstzuständen, vor allem jedoch bei Bluthochdruck verschrieben wird.

Hinweise an die Polizei Wer kann Hinweise zu der Mutter und den ausgesetzten Babys geben?

Polizei in Berlin: 030 / 4664 912555

Polizei in Brandenburg: 03334 / 2799 2720

Bei dem zweiten Baby, das 2016 ausgesetzt wird, finden die Ermittler das Medikament nicht mehr. Anfang August legt vermutlich die Mutter selbst ihr Neugeborenes vor einem Einfamilienhaus in Berlin-Blankenburg ab. Das Kind ist nackt, nur mit einem Handtuch zugedeckt. Die Bewohner entdecken es in den frühen Morgenstunden und retten ihm so das Leben. Auch das dritte Baby wird Ende August 2017 in Schwanebeck gerade noch rechtzeitig gefunden. Auf dem Grundstück einer Einfamilienhauses, ebenfalls nur in ein Handtuch eingewickelt. Auch dieses Kind ist leicht unterkühlt, doch mittlerweile wohlauf.

Drängende Suche nach der Mutter

"Alle Kinder sind mittlerweile in einer Pflegefamilie und haben durch die Tat keinen körperlichen Schaden erlitten", erklärt Rösel. Die Ermittler suchen nun nach der Mutter der drei Kinder. Vor allem wollen sie verhindern, dass sie wieder ein Baby aussetzt. Denn es besteht immer das Risiko, dass das Kind nicht rechtzeitig gefunden wird und stirbt.

Weitere Informationen zum Fall sowie Fotos der erwähnten Gegenstände (Handtücher) gibt der rbb-Kriminalreport "Täter-Opfer-Polizei" am Mittwoch um 21 Uhr.

Sendung: 02.05.2018, Täter-Opfer-Polizei, 21 Uhr