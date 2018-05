Nahe dem großen Fest vom 1. Mai in Kreuzberg haben Passanten in der Nacht zum Mittwoch einen Toten gefunden. Der 31-Jährige wurde laut Polizei von einem Lkw überfahren, die Umstände sind völlig unklar. Die Beamten hoffen nun auf Zeugen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten Ermittler anhand der Spuren feststellen, dass der 31-Jährige von einem Lastwagen überrollt worden war. Ob er durch diesen Verkehrsunfall ums Leben kam, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Tote soll in den kommenden Tagen obduziert werden, um die genaue Todesursache und möglichen Alkohol oder Drogen im Blut festzustellen. Zur Identität des 31-Jährigen machten die Polizei noch keine näheren Angaben.

Auf dem Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg haben Passanten in der Nacht zu Mittwoch einen toten Mann entdeckt. Gegen 2.40 Uhr alarmierten sie die Polizei.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, um die Todesursache ermitteln zu können. Außerdem suchen die Beamten nach Personen, die möglicherweise an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnten.

Der Fundort des Toten liegt in der Nähe des Festgebietes, in dem am 1. Mai in Kreuzberg gefeiert wurde. Bis in den Mittwochmorgen hinein waren auf der Skalitzer Straße und am Görlitzer Park nahe dem Unfallort Zehntausende junge Menschen zum Trinken und Feiern unterwegs.

Sendung: Abendschau, 02.05.2018, 19.30 Uhr