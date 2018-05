Die 27-jährige Schwangere hatte im Auto eines gleichaltrigen Mannes gesessen, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde und auf der Intensivstation liegt. Wie die Autobahnpolizei am Montag konnte er noch nicht vernommen werden, ist aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Eine schwangere Frau aus Berlin ist am Samstagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf der Autobahn A2 bei Ingersleben (Sachsen-Anhalt) getötet worden. Verursacher des Unfalls war ein 34-jähriger Geisterfahrer - auch er starb an den Folgen des Unfalls.

Der 34-jährige Unfallverursacher kam zunächst ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb er jedoch am frühen Sonntagmorgen. Wieso der Mann falsch auf die Autobahn auffuhr und in welchem Tempo die Fahrzeuge beim Zusammenstoß unterwegs waren, wird noch ermittelt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin war für rund vier Stunden voll gesperrt.