Lebenslang für Giftmord an Kleinkind

Urteil in Potsdam

Weil er dem Kind seiner Lebensgefährtin Gift ins Essen gemischt haben soll, ist ein 38-Jähriger am Freitag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der anderthalbjährige Sohn der Frau soll ihn in der Beziehung gestört haben.

Nach dem Giftmord an einem eineinhalbjährigen Kleinkind ist ein 38-Jähriger vom Landgericht Potsdam zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. "Die Tötung des kleinen, wehrlosen und unschuldigen Kindes ist ein unfassbares Verbrechen", sagte Richter Theodor Horstkötter in seiner Urteilsbegründung am Freitag.