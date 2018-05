Zwölf Schafe am Spieß: Polizei löst wilde Grillparty auf

Polizei und Feuerwehr mussten am Sonntag zu einem Einsatz im Volkspark Friedrichshain ausrücken. Parkbesucher hatten auf eine Gruppe von rund 150 Menschen hingewiesen, die offenbar sehr hungrig waren. Auf ihren Spießen drehten sich gleich zwölf Schafe.

