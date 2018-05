Bild: dpa/Robert B. Fishman

Ab Donnerstag wird es nasser und kühler - Männer, packt die Schirme ein!

10.05.18 | 08:43 Uhr

Die Bollerwagen sind dekoriert, das Bier steht kalt und die Grills wurden nochmal poliert: Eigentlich ist alles bereit für den Vatertag. Doch ausgerechnet das Wetter spielt wohl nicht mit, es wird wohl Regen geben. Die Feuerwehr aber darf aufatmen.



Vorbei ist es mit den sommerlichen Aussichten: Quellwolken, Regenschauer und stürmische Böen erwarten Berlin und Brandenburg an Christi Himmelfahrt. Während es am Donnerstag nach wolkigem Beginn zunächst noch heiter und sonnig werden soll, soll es sich am Nachmittag zuziehen. Zum Abend hin erwarten die Meteorologen der MeteoGroup dann kräftige Gewitter mit Gefahr von Starkregen. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich.



Die Temperaturen bleiben zunächst bei sommerlichen 26 bis 29 Grad in Brandenburg, in Berlin um 28 Grad. In der Nacht werde es sich dann stark abkühlen. Am Freitag werden maximal 20 Grad erwartet, am Wochenende wird es wieder wärmer und sonniger. Bis zu 23 Grad sind für Samstag vorhergesagt, für Sonntag sogar 26 Grad. Auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt.



Waldbrandwarnstufe gesenkt

Ein Gutes haben die zunächst grauen Aussichten dennoch: Die Regenfälle lassen die Waldbrandgefahr sinken. Für Donnerstag wurde die Warnstufe in elf von 14 Landkreisen in Brandenburg auf die mittlere Gefahrenstufe 3 gesetzt. In den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland und Oder-Spree sinke sie sogar auf eine geringe Gefahr (2), sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesforstes, Raimund Engel. In den Vortagen war die Waldbrandgefahr auf der höchsten Warnstufe 5.



Seit Jahresbeginn kam es zu 54 Waldbränden. Allein 20 davon ereigneten sich in den vergangenen fünf Tagen. Am Mittwochmittag stand ein Waldstück in Luckenwalde (Teltow-Fläming) in Flammen.

Sendung: 09.05.2018, 13:00 Uhr, Antenne Brandenburg