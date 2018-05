Sechs Landkreise in Brandenburg betroffen

Wegen der trockenen Witterung muss in Brandenburg in der kommenden Woche mit steigenden Waldbrandwarnstufen gerechnet werden. Es sei besondere Vorsicht erforderlich, die Lage werde sich weiter verschärfen, sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa.

Bislang gelte die Warnstufe 4 in sechs Landkreisen: Barnim, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming. Dahme-Spreewald und Elbe-Elster. Für den Rest des Landes sei die mittlere Stufe 3 ausgerufen worden.