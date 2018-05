Bei Verkehrsunfällen sind in Berlin am Tag der Arbeit zwei Kinder verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der erste Unfall am frühen Nachmittag in Oberschöneweide (Bezirk Treptow-Köpenick). Ersten Erkenntnissen zufolge rannte ein zehnjähriges Mädchen zwischen geparkten Autos in der Nalepastraße Ecke Kunheimstraße auf die Fahrbahn. Ein 46-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind. Das Mädchen prallte auf die Moterhaube und gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch eine Notärztin kam die Kleine zur stationären Behandlung in eine Klinik.